

Нацвлишвили: Нынешние власти являются частью той угрозы, которую Россия создает для цивилизованного мира

19.10.2024 17:04





Нынешние власти являются частью той угрозы, которую Россия создает для цивилизованного мира, так как эти люди уже идентифицированы и показаны как часть гибридной войны, сила-проводник российских интересов в стране,- указанное заявлении в комментарии по заключению Хельсинской комиссии сделала один из лидеров «Сильной Грузии» Анна Нацвлишвили.



По её словам, „Грузинская мечта“ принимает участие в очень тяжких процессах, за которыми стоит Россия, что идет против всех писанных и неписанных законов цивилизации.



„Очень важное заключение, и здесь прямо говорится о том, что нынешние грузинские власти являются частью той угрозы, которую Россия создает для цивилизованного мира, так как эти люди уже идентифицированы и показаны как часть гибридной войны, сила-проводник российских интересов в стране, что создает угрозу не только для Грузии и её европейского будущего, но она еще и принимает участие в очень тяжких процессах, за которыми стоит Россия, что идет против всех писанных и неписанных законов цивилизации. Это вердикт для „Грузинской мечты“. Мы, „Сильная Грузия“ уже давно говорим о том, что эти люди не служат интересам Грузии, они служат интересам оккупанта. Указанное заявление Хельсинской комиссии в очередной раз подтверждает, что „Грузинская мечта“ воспринимается и представляется как угроза для этой страны, и угроза для тех ценностей, которые есть у грузинского и у других цивилизованных народов“, - заявила Нацвлишвили.



Как отметил один из лидеров «Сильной Грузии», в отличие от Евросоюза, „Грузинская мечта“ обманывает общество, и „именно за эту ложь и дезинформацию она распрощается с властью 26 октября“.



Заявление Павела Герчинского очень тяжелое, но действительность является следующей -26 октября у грузинского народа есть право сделать важный выбор, перед этим критическим историческим моментом, и народ должен сдать. Евросоюз сказал именно правду.



„Грузинская мечта“ тратит миллионы на то, чтобы правда не была открыта, Евросоюз же не принимает участия во лжи и дезинформации „Грузинской мечты“. Они сказали грузинскому народу, что этот путь ведет в пропасть, это ваш выбор - может, вы хотите упасть в эту пропасть, но вы должны знать, что он ведет в пропасть. Правда, которую он сказали, заключается в том, что или в стране будут олигархические власти – прислужники России, или Грузия станет членом Евросоюза, но и того, и другого вместе не будет, и вы должны сделать выбор.





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