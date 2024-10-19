

Хельсинкская комиссия: США должны проводить в Грузии стратегию, которая окажет условное давление на правительство

19.10.2024 18:29





Хельсинкская комиссия опубликовала отчет под названием «Подготовка к долгосрочным угрозам со стороны России», в котором, в том числе упоминается Грузия.



В докладе говорится, что регион Южного Кавказа, в который входят Армения, Азербайджан и Грузия, в настоящее время находится на поворотном этапе своей истории, между возможностями и угрозами.



«Ситуация в Грузии комплексная. В течение многих лет Грузия считалась стойким прозападным сторонником на Южном Кавказе, которая стремились вступить в Европейский Союз и НАТО. Однако недавние события показали, что правительство Грузии под руководством Грузинской мечты заняло более открыто антизападную и нелиберальную позицию. Это изменение проявилось в мерах, принятых против оппозиционеров и организаций гражданского общества, а также в попытках сближения с Россией», — говорится в докладе.



Хельсинкская комиссия пишет, что, несмотря на эти шаги правительства, большинство населения Грузии по-прежнему твердо поддерживает интеграцию в Европу и НАТО, что создает острое противоречие между правительством и народом.

Что касается действий США, то в докладе Хельсинкской комиссии отмечается, что Соединенным Штатам следует прибегнуть к стратегии двойного подхода. Это подразумевает как ответственность правительства Грузии за откат от демократии, так и предложение механизмов глубокой интеграции с западными институтами, что будет зависеть от возвращения демократического управления.



«Такая стратегия может способствовать уменьшению разногласий между правительством Грузии и ее населением, что приведет к установлению более стабильных и конструктивных отношений. Законодательные инициативы, такие как двухпартийный «Дружественный акт» председателя Хельсинкской комиссии г-на Вильсона, который увязывает поддержку США с демократическими реформами, могут стать моделью будущей политики отношений США с Грузией», — говорится в докладе Хельсинкской комиссии.





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