

Гамкрелидзе: Нам не нужны люди, продавшиеся за 5000 лари, подверженные запугиванию

19.10.2024 19:47





Вчера и сегодня мы увидели, что двое членов списка, представленного нашей коалицией в Верховный совет Аджарии, внезапно приняли решение и покинули коалицию, сообщил на сайте руководитель избирательного штаба коалиции «Сильная Грузия» Давид Гамкрелидзе. брифинг.



По его словам, такие люди в коалиции не нужны.



«До выборов осталась ровно неделя, и в последние дни власть, СГБ Грузии, стали очень активными по отношению к нашей коалиции. Наверное, каждый видел ксенофобские высказывания и нападки в адрес Мамуки Хазарадзе, обвинения и оскорбления, прозвучавшие в адрес лидеров нашей коалиции, как будто здесь была какая-то связь с преступлениями предыдущего правительства. Вчера и сегодня мы увидели, что двое членов из списка, представленного нашей коалицией в Верховный совет Аджарии, внезапно принимают решение и выходят из коалиции, протестуют и т. д. Хочу выразить огромную благодарность СГБ, за то, что они так сильно помогают нам выявить наше слабое звено, людей, которые продаются за 5 000 лари и подвержены запугиванию. Да, нам не нужны такие люди в коалиции, поскольку мы готовимся прийти к власти через неделю. Мы готовимся сменить это правительство, вытащить это государство из российского болота и вернуть его на европейское пространство. Нам не нужны такие слабые люди, внедренные люди. Итак, еще раз большое спасибо СГБ и правительству за помощь в выявлении этих слабых звеньев», — сказал Гамкрелидзе.







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