

В Молдове проходят президентские выборы и референдум по вопросу вступления в ЕС

20.10.2024 10:44





В Молдове проходят президентские выборы и конституционный референдум, связанный с вопросом вступления в Евросоюз.



По данным СМИ, в 7:00 по местному времени открылись около 2000 избирательных участков.



Помимо избрания президента страны, избиратели отвечают на вопрос референдума о том, поддерживают ли они изменение Конституции с целью вступления Молдовы в ЕС.



Новым президентом страны станет кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Если такой поддержки никто не получит, то через две недели состоится второй тур президентских выборов.



На пост президента Молдовы претендуют 11 кандидатов, в том числе действующий президент, проевропейская Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, и ее главный оппонент, поддерживаемый крупнейшей пророссийской оппозиционной Социалистической партией, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло .



В начале октября опрос, проведенный на независимом портале социологических исследований Votum.md, показал, что на выборах лидируют Майя Санду с 45 процентами голосов и Александр Стояногло с 25 процентами голосов.



Третье место занимал лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, которого поддержали 9% опрошенных. Всего в опросе, который проводился в течение 4 дней, приняли участие почти десять тысяч человек, но он был немедленно остановлен из-за ботов, пытавшихся повысить число голосов за одного из оппозиционных кандидатов.





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