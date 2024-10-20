

Зурабишвили: Мы скажем «Нет» и попрощаемся с однопартийностью, поляризацией, ненавистью друг к другу

20.10.2024 10:48





Я уверена, что вас завтра будет очень много, завтра я буду вместе с вами, мы скажем «Нет» и попрощаемся с однопартийностью, попрощаемся с поляризацией, ненавистью друг к другу,- указанное заявление вчера на брифинге сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Она также призвала общество не бояться выйти на завтрашний европейский марш и не верить тому, что их участие в выборах не имеет никакого смысла.



„Это очень большой день потому, что от него зависит наша стабильность. Самое важное, чтобы народ вышел с мирными намерениями и показал свою волю на то, чтобы страна вернулась к свободе, независимости и европейскому будущему. Я уверена, что так и произойдет, так как тот путь, на котором мы стоим сегодня является безальтернативным, это путь развития, мира, образования и путь, который должен объединить нас всех, он не является и не может быть путем ненависти. Я значю, что завтра выйдет много людей, знаю, а также о том, что в ваш адрес много угроз, сплетен, давления и различные попытки убедить в том, что все будет сфальсифицировано, убедить вас в том, что ваш голос не дойдет туда, куда он должен дойти,. Вы ничего не должны бояться, так как вы на верном пути, мы на верном пути. Мы этого добьемся посредством того, что для любой страны является мирным путем для выбора своего будущего – это мирные выборы. Для этого победа должна быть очень четкой, несомненной, поэтому вы не должны бояться ни выйти завтра, ни через неделю, чтобы донести свои голоса туда, где вершится будущее Грузии, наше общее будущее. Завтра я буду с вами, и там я буду с вами, и хартия, которую мы создали вместе, доведет нас до цели, которая зовется европейская свободная демократическая Грузия”, - заявила президент.





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