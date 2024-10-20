

В Тбилиси сегодня пройдет марш «Грузия выбирает Евросоюз»

20.10.2024 10:50





В Тбилиси сегодня пройдет марш «Грузия выбирает Евросоюз». По информации организаторов, граждане соберутся в пяти разных локациях столицы.



В частности, с 17:00 участники марша соберутся на площади Республики, на площади Героев, у обелиска 300 арагвинцев (Ортачала), на площади Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани (Мтацминда) и пройдут до площади Свободы, где состоится итоговое мероприятие.



«Грузия, которая не упустит исторический шанс; Грузия, которая выбирает единство и развитие; Грузия, которая не предаст предков и будущие поколения; Грузия, которая выбирает ЕС и светлое будущее, собирается 20 октября на марш. Грузия выбирает Евросоюз!», - говорится в информации, опубликованной организаторами в социальной сети.





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