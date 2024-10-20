

Манджгаладзе: Наше единство, многочисленность - имеет решающее значение для врагов, и для друзей

20.10.2024 15:22





Сегодня нас должно выйти очень много, чтобы наполнить позитивной энергией друг друга и верой в победу и тех людей, которые сегодня колеблются и думают, что перемены от них не зависят, - заявил один из лидеров «Единства-Национального движения» Паата Манджгаладзе в связи с запланированным на сегодня проевропейским маршем.



По его словам, Грузия не должна быть бедной и раздробленной, это будет побеждено единством и многочисленностью народа.



«Мы должны выйти на сегодняшнюю акцию не для Европы, а для Грузии, за наши семьи, потому что мы – Грузия. Нельзя, чтобы Грузия была бедной, напуганной, подавленной, раздробленной. Именно поэтому наше единство, наше единство, многочисленность - имеет решающее значение для врагов, и для друзей.



Сегодня нас должно выйти очень много, чтобы наполнить позитивной энергией друг друга, верой в победу и тех людей, которые сегодня колеблются и думают, что перемены от них не зависят.



Победа Грузии начинается тогда, когда каждый из нас верит, что мы это можем, нас много, мы – Грузия. Сегодня все на акцию, а 26 октября все - на исторические выборы», - сказал Манджгаладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





