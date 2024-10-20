

Граждане собираются на марш «Грузия выбирает Евросоюз»

20.10.2024 17:55





Участники марша «Грузия выбирает Евросоюз» собираются на площади Героев, они принесли с собой флаги Грузии.



Также к участникам марша присоединятся члены и лидеры партии «Единство - Национальное движение», которые затем пройдут шествием в направлении площади Свободы.



«Это момент кульминации, мы хорошо понимаем важность выборов 26 октября, это референдум между свободной страной-членом ЕС и государством в рабстве у России. Наша главная цель – показать Иванишвили и врагам нашей страны, что нас очень много. За 6 дней до выборов власть получит посыл от общественности, что они отойдут от власти путем выборов», - заявил Леван Саникидзе.



Параллельно со сбором участников акции на площади Героев также мобилизуются сотрудники патрульной и криминальной полиции МВД.



По словам организаторов, граждане соберутся в еще 4 местах столицы. В частности, с 17:00 участники марша соберутся на площади Республики, на площади Героев, у обелиска 300 арагвинцев (Ортачала), на площади Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани (Мтацминда) и пройдут до площади Свободы, где состоится итоговое мероприятие. Как известно, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что присоединится к маршу «Грузия выбирает Европу».





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