

Нацвлишвили: грузинский народ отгораживается от российского олигарха и не собирается следовать за ним в Россию

20.10.2024 19:39





Сегодняшняя акция, которая объединяет десятки тысяч человек, - еще одна громкая заявка, что грузинский народ отгораживается от российского олигарха и не собирается следовать за ним в Россию, - заявила одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Нацвлишвили на марше «Грузия выбирает Евросоюз».



По ее словам, Грузия обязательно станет членом Евросоюза.



«Вот такова сильная Грузия, где каждый чувствует себя достойно, защищенно и активно включен в дела страны. Именно поэтому мы хотим в Евросоюз и обязательно станем членом ЕС. Сегодняшняя акция, объединяющая десятки тысяч людей, это еще одна громкая заявка, что грузинский народ отгораживается от российского олигарха и не собирается следовать за ним в Россию. Мы хотим двигаться вперед - к сильной, безопасной и богатой Грузии, и мы обязательно этого достигнем», - сказала Нацвлишвили.





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