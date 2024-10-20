

Михаэль Рот: Грузины снова пишут историю - Тбилиси - настоящая столица Европы

20.10.2024 20:21





Грузины снова пишут историю!, - об этом на платформе X пишет председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот и откликается на проходящий в Тбилиси марш «Грузия выбирает Евросоюз».



По словам Рота, «сегодня десятки тысяч людей проводят демонстрацию за свободную, демократическую и европейскую Грузию».



«Тбилиси - настоящая столица Европы», - пишет Рот.





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