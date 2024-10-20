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Михаэль Рот: Грузины снова пишут историю - Тбилиси - настоящая столица Европы
20.10.2024 20:21
Грузины снова пишут историю!, - об этом на платформе X пишет председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот и откликается на проходящий в Тбилиси марш «Грузия выбирает Евросоюз».
По словам Рота, «сегодня десятки тысяч людей проводят демонстрацию за свободную, демократическую и европейскую Грузию».
«Тбилиси - настоящая столица Европы», - пишет Рот.
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