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Михаэль Рот: Грузины снова пишут историю - Тбилиси - настоящая столица Европы


20.10.2024   20:21


Грузины снова пишут историю!, - об этом на платформе X пишет председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот и откликается на проходящий в Тбилиси марш «Грузия выбирает Евросоюз».

По словам Рота, «сегодня десятки тысяч людей проводят демонстрацию за свободную, демократическую и европейскую Грузию».

«Тбилиси - настоящая столица Европы», - пишет Рот.


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