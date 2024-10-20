

Formula: Грузия не предоставляет убежище гражданам Беларуси

20.10.2024 20:24





Грузинские власти отказывают в предоставлении убежища тем, кто бежал из Беларуси, сообщает Formula TV. Часть дел находится на рассмотрении суда.



Граждане Беларуси, живущие в Грузии, рассказали, что в течение многих лет не удовлетворялось требование даже одного из тысяч заявителей, и это, по их словам, является особой проблемой после того, как новый указ президента Беларуси запретил гражданам страны, проживающим за границей, продлевать свои паспорта за пределами родины.



Эмигрировавшие белорусы не могут покинуть Грузию без паспорта и также не могут вернуться в Беларусь из-за противостояния с режимом Александра Лукашенко.



«Я нахожусь в Грузии уже полтора года. Срок действия паспорта моего сына истек — ему 6 лет. Я попросила новый документ и мне ответили отказом, объяснив, что мы с сыном якобы представляем угрозу для Грузии, и я не понимаю, как это возможно. В чем опасность, когда маленький 6-летний ребенок пытается получить паспорт?



В отказе сказано, что я должна покинуть Грузию через 30 дней, но я не могу этого сделать, потому что у моего сына нет документа — возвращаться в Беларусь опасно. Там нас ждут репрессии, длительное тюремное заключение, но не только: в Беларуси действует и смертная казнь. Ситуация сложная, мы только хотим, чтобы Грузия выполнила свои международные обязательства», — заявила гражданка Беларуси.



Источник: SOVA

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