

Зурабишвили: Нет ничего дороже свободы и мира

20.10.2024 21:33





Грузия, которая сегодня стоит передо мной, - это свободная Грузия, - заявила президент Саломе Зурабишвили, выступая на площади Свободы на марше «Грузия выбирает Евросоюз».



По ее словам, на сегодняшней акции находятся те грузины, которые входят в Европу мирно, достойно и по-грузински.



«Хочу приветствовать вас с большой любовью и эмоцией. Сегодня один из тех дней в истории Грузии, который запомнится нашим детям и внукам. Сегодня родился мой внук - Габриэль. Наверное, все это знак того, что наступает новое будущее и новая Грузия. Та Грузия, которая сегодня стоит передо мной, - это свободная Грузия. Никто не пришел сюда насильно, никто не пришел потому, что ему сказали: «Иначе ты потеряешь работу». Никто из студентов не пришел потому, что им сказали: «Иначе не получите стипендию».



Нет ничего дороже свободы. Ничего дороже свободы и мира. Сегодня здесь те грузины, которые мирно, достойно и по-грузински входят в Европу. Сегодня здесь стоит завтрашняя и вчерашняя Грузия. Когда я говорю «вчерашняя», то это не потопшая в советских когтях Грузия, а та свободная Грузия наших предков и достойной истории. Та Грузия и эта Грузия едины, и обе войдут в Европу!», - заявила президент.





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