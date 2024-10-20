

Президент Грузии обратилась к европейцам и американцам

20.10.2024 22:52





Я хочу обратиться к нашим партнерам, европейцам или американцам, и сказать, что когда мы войдем в Европу, будем таким партнером и союзником, которые и не снились! - об этом заявила президент Саломе Зурабишвили, выступая на акции «Грузия выбирает Евросоюз» на площади Свободы.



Кроме того, по ее словам, Грузия и ее будущее - победили.



«Хочу обратиться к нашим партнерам, европейцам или американцам. Хочу сказать, что мы будем таким партнером и союзником, которые и не снились когда войдем в Европу, и мы войдем в Европу!



В эти дни я не хочу слышать от вас никаких «если» или «то». Все ясно, здесь победители Грузия и ее будущее. Спасибо вам», - сказала президент.





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