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Президент Грузии обратилась к европейцам и американцам
20.10.2024 22:52
Я хочу обратиться к нашим партнерам, европейцам или американцам, и сказать, что когда мы войдем в Европу, будем таким партнером и союзником, которые и не снились! - об этом заявила президент Саломе Зурабишвили, выступая на акции «Грузия выбирает Евросоюз» на площади Свободы.
Кроме того, по ее словам, Грузия и ее будущее - победили.
«Хочу обратиться к нашим партнерам, европейцам или американцам. Хочу сказать, что мы будем таким партнером и союзником, которые и не снились когда войдем в Европу, и мы войдем в Европу!
В эти дни я не хочу слышать от вас никаких «если» или «то». Все ясно, здесь победители Грузия и ее будущее. Спасибо вам», - сказала президент.
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