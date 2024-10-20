

Зурабишвили Майе Санду: надеюсь, сегодняшний день будет днем твоей победы и победы европейского референдума

20.10.2024 22:53





Хочу обратиться к Майе Санду. Майя, я надеюсь, сегодняшний день будет днем твоей победы и победы европейского референдума - мы войдем в Европу вместе! - так президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к действующему президенту и кандидату в президенты Молдовы Майе Санду во время своего выступления на марше «Грузия выбирает Евросоюз» на площади Свободы.



Кроме того, Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пожелала победы.



«Я хочу обратиться к Майе Санду. Майя, я надеюсь, сегодняшний день будет днем твоей победы и победы европейского референдума. Мы войдем в Европу вместе!



Также я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому и сказать, что мы знаем, что он борется за нас и будет победителем, мы вместе войдем в Европу!», - сказала президент.



Напомним, сегодня в Молдове проходят президентские выборы и референдум по вопросу интеграции в ЕС.





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