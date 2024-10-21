|
|
|
Молдова испытала беспрецедентную атаку на свободу и демократию - Майя Санду
21.10.2024 11:06
Молдова как сегодня, так и в течение последних месяцев, испытала беспрецедентную атаку на свободу и демократию, - указанное заявление на брифинге, состоявшемся по завершению выборов и референдума, сделала действующий президент страны Майя Санду.
По ее словам, преступные группы объединились с силами извне, чтобы совершить на страну атаку, используя ложь и пропаганду.
«В нашем распоряжении доказательства и информация, что эти преступные группы собирались купить 300 000 голосов. Это мошенничество беспрецедентного масштаба. Их целью был подрыв основ демократического процесса, распространение страха и паники в обществе. Мы не прекратим защиту демократии и свободы, ждем окончательных результатов и ответим жестким решением», - отметила Санду.
Напомним, что по предварительным результатам референдума, состоявшегося в Молдове, более половины граждан этой страны проголосовали против вступления в Евросоюз. Что касается предварительных итогов президентских выборов, на них с 35% лидирует действующий президент Майя Санду, на втором месте её оппонент, бывший генеральный прокурор - Александр Стояногло, поддерживаемый самой большой пророссийской оппозионной партией «Социалисты».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна