

Молдова испытала беспрецедентную атаку на свободу и демократию - Майя Санду

21.10.2024 11:06





Молдова как сегодня, так и в течение последних месяцев, испытала беспрецедентную атаку на свободу и демократию, - указанное заявление на брифинге, состоявшемся по завершению выборов и референдума, сделала действующий президент страны Майя Санду.



По ее словам, преступные группы объединились с силами извне, чтобы совершить на страну атаку, используя ложь и пропаганду.



«В нашем распоряжении доказательства и информация, что эти преступные группы собирались купить 300 000 голосов. Это мошенничество беспрецедентного масштаба. Их целью был подрыв основ демократического процесса, распространение страха и паники в обществе. Мы не прекратим защиту демократии и свободы, ждем окончательных результатов и ответим жестким решением», - отметила Санду.



Напомним, что по предварительным результатам референдума, состоявшегося в Молдове, более половины граждан этой страны проголосовали против вступления в Евросоюз. Что касается предварительных итогов президентских выборов, на них с 35% лидирует действующий президент Майя Санду, на втором месте её оппонент, бывший генеральный прокурор - Александр Стояногло, поддерживаемый самой большой пророссийской оппозионной партией «Социалисты».





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