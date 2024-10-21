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Молдова испытала беспрецедентную атаку на свободу и демократию - Майя Санду


21.10.2024   11:06


Молдова как сегодня, так и в течение последних месяцев, испытала беспрецедентную атаку на свободу и демократию, - указанное заявление на брифинге, состоявшемся по завершению выборов и референдума, сделала действующий президент страны Майя Санду.

По ее словам, преступные группы объединились с силами извне, чтобы совершить на страну атаку, используя ложь и пропаганду.

«В нашем распоряжении доказательства и информация, что эти преступные группы собирались купить 300 000 голосов. Это мошенничество беспрецедентного масштаба. Их целью был подрыв основ демократического процесса, распространение страха и паники в обществе. Мы не прекратим защиту демократии и свободы, ждем окончательных результатов и ответим жестким решением», - отметила Санду.

Напомним, что по предварительным результатам референдума, состоявшегося в Молдове, более половины граждан этой страны проголосовали против вступления в Евросоюз. Что касается предварительных итогов президентских выборов, на них с 35% лидирует действующий президент Майя Санду, на втором месте её оппонент, бывший генеральный прокурор - Александр Стояногло, поддерживаемый самой большой пророссийской оппозионной партией «Социалисты».


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