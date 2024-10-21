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В Молдове вероятно пройдет второй тур президентских выборов
21.10.2024 11:12
Центризбирком Молдовы уже подсчитал более 97% бюллетеней президентских выборов. Действующего президента Майю Санду поддержали 41,55% избирателей, а бывшего генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло, которого поддержали социалисты, — 26,51%.
В случае, если вышеуказанные данные не изменятся после полного подсчета голосов и ни один кандидат не сможет набрать более 50%, второй тур президентских выборов состоится 3 ноября.
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