

Кто и зачем отбирает удостоверения личности избирателей

21.10.2024 11:37





С приближением парламентских выборов, СМИ и представители оппозиции распространяют информацию о том, что у избирателей забирают удостоверения личности или записывают их персональные номера.



Во время избирательного периода такие действия могут использоваться для давления на волю избирателей или для того, чтобы помешать им участвовать в выборах.



В этой статье мы рассмотрим, кто и каким образом отбирает удостоверения личности и как они могут быть использованы на выборах.



Что происходит?



Один из тех, кто заявляет об изъятии удостоверений личности у избирателей, – председатель Зугдидской организации партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе. Цитлидзе почти ежедневно проводит брифинги, на которых называет имена тех, кто замешан в схемах по изъятию удостоверений у избирателей.



По её словам, к этой схеме причастны активисты партии «Грузинская мечта» вместе с представителями силовых структур.



«Например, сотрудники контрразведки из региона Самегрело [мнем. Менгрелия], которые работают в Тбилиси, были отправлены в Зугдиди для того, чтобы забирать удостоверения. Вся Служба государственной безопасности задействована. Все, кто из Зугдиди, но работает в Тбилиси, были отправлены обратно, чтобы работать над этим», – утверждает Цитлидзе.



Анна Цитлидзе также говорит, что активисты «Грузинской мечты», сельские уполномоченные и члены штабов имеют только одно задание — изымать удостоверения у избирателей.



«Им дали нереальное задание – каждый должен изъять от 200 до 300 удостоверений. Я не думаю, что просто взяв личные номера, кто-то поверит, что эти люди поддерживают их, поэтому основной упор делается на изъятие удостоверений», – отмечает Цитлидзе.



На вопрос о масштабе проблемы Анна Цитлидзе говорит, что это станет ясно в день выборов. «Мы вернули около 300 удостоверений людям в Зугдиди, но это не точное число и не отражает общего масштаба», – добавляет она.



У кого забирают удостоверения и персональные номера?

Анна Цитлидзе утверждает, что в основном удостоверения отбирают у оппозиционно настроенных граждан. Однако иногда удостоверения забирают и у тех, чью политическую принадлежность не могут точно определить.



Как она объясняет, процесс изъятия удостоверений сопровождается угрозами и подкупом. Например, у родственников государственных служащих могут забрать удостоверение под предлогом, что иначе их близкие могут столкнуться с проблемами на работе.



Кроме того, по её словам, некоторые получают деньги взамен за свои удостоверения.



Анна Цитлидзе указывает, что особенно легко это делать в сельских районах, где хорошо знают политические предпочтения каждого жителя. Особое внимание уделяется социально уязвимым семьям и тем, у кого родственники работают в государственных учреждениях.



Также она упоминает случаи, когда людей запугивают, говоря, что если они не отдадут своё удостоверение, их лишат социальной помощи.



Какие цели могут преследоваться?



Обычно удостоверения изымаются по двум причинам:

1. Чтобы не допустить участия определённых граждан в выборах.

2. Для организации «карусели» — многократного голосования одними и теми же людьми на разных участках.



Избиратели, чьи удостоверения изъяты, не смогут проголосовать в день выборов, если у них нет заграничного паспорта. Особенно это актуально для сельских жителей, у которых часто нет паспорта.



Представители оппозиции считают, что основная цель — снижение явки на выборах, так как изъятие удостоверений приводит к тому, что люди остаются дома в день голосования.



Могут ли организовать «карусель»?



Оппозиция не исключает, что изъятые удостоверения могут использоваться для организации «карусели». В этом случае другие люди проголосуют вместо тех, чьи документы были изъяты. Такие схемы становятся возможными, если члены избирательной комиссии предупреждены и помогают в реализации этих махинаций.



Что можно сделать?



Анна Цитлидзе призывает всех, у кого изъяли удостоверение, открыто говорить об этом, так как это является уголовным преступлением, и их права можно защитить. По её словам, существуют многочисленные наблюдательные миссии, которые помогут людям, пострадавшим от подобных действий.





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