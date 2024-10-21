

Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если власти не изменят курс - совместное заявление 13 стран ЕС

21.10.2024 12:10





Министры по делам Европы 13 стран-членов Евросоюза распространили совместное заявление по Грузии.



Как говорится в заявлении, Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если власти не изменят курс. По их пояснению, „ хотя бы небольшое смягчение или иная интерпретация указанного заявления является бредом или, просто, ложью».



„Грузия как страна, расположенная в сложном геополитическом регионе, имеет довольно большой опыт борьбы за свободу, самоопределение, ценности и достоинство, особенно, когда 30 лет назад, после последней оккупации, она завоевала независимость от соседней империи. Это было началом свободного, демократического, процветающего и, самое важное, пути к европейскому будущему. На основании публичной поддержки проевропейского пути большей части грузинского народа, наши страны: Германия, Франция, Польша, как и Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Финляндия, Швеция и Чехия, с самого начала были сильными сторонниками Грузии на этом пути, сегодня разделяем беспокойство народа и призываем Грузию к тому, чтобы предстоящие выборы были свободными и справедливыми. В течение последних десятилетий грузинский народ добился многого – заявка на вступление в Евросоюз, сделанная в марте 2022 года, была историческим этапом на этом пути.



В декабре 2023 года Грузия была наделена статусом кандидата, с условием, что грузинские власти предпримут соответствующие шаги, как то указано в рекомендации Европейской комиссии. В течение последних месяцев правительство приняло несколько законов, которые не соответствуют общей нормативной базе Евросоюза (acquis communautaire), особенно это касается, закона „О прозрачности иностранного влияния“. Из-за этого решения был приостановлен процесс интеграции вашей страны в Евросоюз. Он будет приостановлен до тех пор, пока будет продолжатся нынешний политический курс. Именно это 27 июня 2024 года постановил Европейский совет: развитие событий в Грузии вызвало де-факто приостановление процесса вступления Грузии в Евросоюз. Итак, одно должно быть ясно: Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если грузинские власти не изменят политический курс.



Это не было простым решением для Евросоюза: ему предшествовали попытки проведения серьезных консультаций и дискуссий, но они остаются безрезультатными и по сей день.



Заявление подписали: представители внешнеполитических ведомств Бельгии, Германии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши, Португалии, Франции, Финляндии, Швеции и Чехии.





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