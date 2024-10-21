

Второй тур президентских выборов в Молдове состоится 3 ноября

21.10.2024 13:01





Второй тур президентских выборов в Молдове состоится 3 ноября, противостоять друг другу будут действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, - по информации СМИ, заявление об этом в беседе с журналистами сделала руководитель Центральной избирательной комиссии Молдовы Ангела Караман.



По ее словам, предварительная информация свидетельствует о том, что из 11 кандидатов на пост президента страны не смог набрать более 50% голосов, что означает, что в течение двух недель состоится второй тур выборов.



Вместе с тем, по ее словам, представление окончательных данных с избирательных участков должно состояться в течение 48 часов со дня проведения выборов.



По предварительным данным, в результате обработки 98,51% избирательных протоколов, на выборах 42,07% голосов лидирует действующий президент Майя Санду, на втором месте – Александр Стояногло, он набрал 26,27% голосов.





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