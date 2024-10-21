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Парламентское большинство готовит импичмент президенту


21.10.2024   13:02


Сегодня в Конституционный суд Грузии будет направлено конституционное представление депутатов большинства парламента Грузии по вопросу отставки президента Грузии путем импичмента.

Документ с требованием об импичменте подписал 81 депутат от правящей партии Грузии.

Сегодня на заседании комитета парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам была рассмотрена и подтверждена действительность подписей депутатов.

„Грузинская мечта" обвиняет Саломе Зурабишвилив в нарушении Подпункта «А» Статьи 52-ой Конституции Грузии, согласно которой свои представительские полномочия во внешних отношениях президент страны осуществляет с согласия правительства страны.

Большинство „Грузинской мечты" пытается осуществить отставки Саломе Зурабишвили путем импичмента уже во второй раз. Для доведения процесса до конца необходима поддержка 100 депутатов парламента Грузии.


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