

Георгий Вашадзе: вчерашний день наглядно показал, что Грузия избавится от Бидзины Иванишвили

21.10.2024 13:12





Вчерашний день наглядно показал, что Грузия избавится от Бидзины Иванишвили, у него и его „Грузинской мечты“ не осталось ни йоты на победу – 26 октября мы вместе одержим победу, - указанное заявление на брифинге сделал один из лидеров „Единство – национальное движение“ Георгий Вашадзе.



По его словам, волна грузинской идентичности, грузинских национальных чаяний сметет Бидзину Иванишвили и „Грузинскую мечту“, и они не смогут набрать больше 20% на предстоящих выборах.



„Вчерашний день превзошел все ожидания. Поразительное число людей, поразительная энергетика, атмосфера, и я хочу выразить благодарность всем тем, кто вчера пришел на акцию. Вчерашний день наглядно показал, что Грузия избавится от Бидзины Иванишвили, вчерашний день наглядно показал, что Грузия одержит победу, и мы очень быстро пойдем на сближение с Евросоюзом. Вчерашний день в очередной раз показал всей Грузии и всему цивилизованному миру, где стоит грузинский народ, что Грузия всегда будет среди стран цивилизованного мира, что честь, свобода, независимость никогда в Грузии не будут под вопросом. 26 октября мы вместе одержим победу. Вчерашний день наглядно показал, что у Иванишвили и его „Грузинской мечты“ не осталось ни йоты на победу, и то число людей, тот праздник, который вчера был на марше «Грузия выбирает Евросоюз» обязательно должен быть переведен в большую победу 26 октября. Вчерашний день в очередной раз убедил меня в том, что мы вновь победим, быстрыми шагами пойдем в Европу и скажем «Нет» Иванишвили и его режиму. Мы очень скоро избавимся от всего этого. В оставшиеся дни мы еще раз должны поддержать друг друга, еще раз взяться за руки, еще раз призвать друг друга к тому, чтобы, чем, как можно, больше людей должны прийти на выборы, и та большая победа, которая состоялась вчера, должна быть окончательно оформлена 26 октября," – заявил Вашадзе.





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