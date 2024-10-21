

26 октября NDI начинает в Грузии международную наблюдательную миссию за выборами

21.10.2024 13:39





Национальный демократический институт (NDI) начал международную наблюдательную миссию за парламентскими выборами в Грузии, которые состоятся 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба представительства NDI в Грузии.



По информации организации, делегация состоит из 22 политических и гражданских лидеров, экспертов по выборам и специалистов по региону, которые представляют девять различных стран. Члены делегации присоединятся к шести тематическим долгосрочным аналитикам, которые начали наблюдение за предвыборной обстановкой в Грузии еще в июле. Делегацию возглавляют бывший конгрессмен США и бывший помощник госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Том Малиновский, а также бывший глава делегации ЕС в Грузии Пэр Эклунд и президент NDI, доктор Тамара Кофман Витес.



После выборов миссия представит предварительный отчет с выводами и рекомендациями.



«Это шанс укрепить позицию Грузии как устойчивой и ориентированной на будущее демократии на глобальной арене. Ответственность всех политических партий – показать, что Грузия, несмотря на растущую политическую поляризацию, продолжает двигаться к демократии и остается прозрачной, плюралистической и преданной демократическим ценностям», – отметил Пэр Эклунд.



NDI наблюдает за выборами в более чем 200 регионах мира. В Грузии институт ведет наблюдение за выборами с 1992 года. Миссия NDI будет осуществляться в соответствии с законодательством Грузии и принципами международного наблюдения за выборами.



«Избирательная миссия NDI демонстрирует поддержку международного сообщества по отношению к проведению надежных выборов и демократическому управлению в Грузии. Эти выборы являются важным событием для демократического будущего страны, и NDI гордится тем, что стоит рядом с гражданами Грузии, когда они делают свой выбор для определения будущего страны», – заявила Тамара Кофман Витес.



Наблюдательная миссия осуществляется в рамках программы консорциума по усилению выборов и политических процессов (CEPPS), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID). Наблюдение за парламентскими выборами в Грузии также проводит международная наблюдательная миссия Международного республиканского института (IRI).





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