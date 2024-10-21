

Парламентский комитет рассмотрит подлинность подписей депутатов в связи с импичментом президенту

21.10.2024 13:41





Парламентский комитет по процедурным вопросам на сегодняшнем заседании рассмотрит подлинность подписей депутатов относительно импичмента президенту.



Об этом заявил исполнительный секретарь партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили.



По словам Мачарашвили, Саломе Зурабишвили систематически нарушает конституцию и не уважает грузинское государство.



По заявлению Гурама Мачарашвили, после того, как комиссия определит подлинность подписей, иск будет передан в Конституционный суд.



«Зурабишвили опять ожидает импичмента. Сегодня в парламентском комитете по процедурным вопросам и правилам мы рассмотрим подлинность подписей депутатов парламента, после чего конституционный иск будет передан в Конституционный суд. Зурабишвили войдет в историю как президент, которая много раз подвергалась импичменту, из-за того, что она систематически нарушает Конституцию, не уважает грузинское государство и наносит вред Конституции, несмотря на то, что в Конституции написано, что она должна быть первым гарантом защиты Конституции. Общество еще раз увидит, сколько раз и насколько грубо Зурабишвили нарушила Конституцию. Поэтому сегодня этот вопрос будет обсуждаться в комитете. После подтверждения подписей депутатов парламента по конституционному иску, иск в ближайшее время будет передан в Конституционный суд, и процесс начнется с соответствующих законодательных процедур», — заявил Гурам Мачарашвили.



По словам Гурама Мачарашвили, цель конституционного иска состоит в том, чтобы в будущем никто не осмелился столь грубо нарушать Конституцию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





