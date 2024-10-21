

Две партии отказались от дебатов, которые должны были пройти без участия правящей партии

21.10.2024 13:44





Сегодня, в 22:00 на Первом канале Грузии пройдут дебаты с участием представителей квалифицированных избирательных субъектов, которые будет вести Георгий Гвимрадзе.



В дебатах должны были участвовать представители шести квалифицированных партий: «Коалиция за изменения – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Единство – Национальное движение», «Европейские демократы», «Альянс патриотов Грузии», «Гирчи», «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Однако «Коалиция за изменения – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» и «Единство – Национальное движение» отказались от участия в дебатах.



Первый канал Грузии берет на себя ответственность за проведение дебатов в соответствии с международными стандартами, в беспристрастной обстановке, где кандидаты смогут представить свою позицию избирателям на равных условиях. Очередность участников определена по их избирательным номерам. Спикеры были выбраны самими партиями: «Гирчи» – Александр Раквиашвили, «Альянс патриотов Грузии» – Гоча Тевдорадзе, «Европейские демократы» – Николоз Вашакидзе, «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – Гиви Миканадзе. Помимо вопросов ведущего, участники смогут задавать вопросы друг другу.



Дебаты, которые продлятся не менее полутора часов, пройдут в новом здании Первого канала по адресу: ул. Политковская, 31, в новой студии. Представители партий будут иметь равные условия для представления своего видения и программы избирателям. Дебаты будут обеспечены синхронным переводом. Первый канал обеспечит перевод дебатов на азербайджанский и армянский языки. Также они будут транслироваться в эфире «Радио Грузии».





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