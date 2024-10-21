

Скончался лидер турецкой оппозиции Фетхуллах Гюлен

21.10.2024 13:55





Фетхуллах Гюлен, оппозиционный политик и основатель движения "Хизмет", скончался в возрасте 83 лет, сообщает турецкая служба BBC. Причина смерти пока не называется.



Фетуллах Гюлен был сторонником демократии и выступал за многопартийность, а также осуждал радикальный ислам.



С 1999 года жил в США и критиковал власть Эрдогана и на протяжении последних лет страдал от проблем со здоровьем.



Гюлен был обвинен президентом Турции Эрдоганом в организации неудавшегося военного переворота 15 июля 2016 года. С тех пор Гюлен жил в изгнании в США, где Турция неоднократно требовала его экстрадиции. Движение Гюлена, когда-то поддерживавшее Эрдогана, позже было признано террористической организацией в Турции. Несмотря на обвинения, Гюлен всегда отрицал свою причастность к перевороту.





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