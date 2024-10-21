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Вычислены лица, мешавшие выступающим на площади Свободы в ходе проевропейского марша


21.10.2024   13:56


Лица, которые вчера, 20 октября, пытались мешать выступающим на площади Свободы во время акции "Грузия выбирает Европу", включая президента Зурабишвили, светя в их глаза лазерами, в основном являются членами молодежного крыла партии «Грузинская мечта», сообщают СМИ.

«TV Mtavari» смог их идентифицировать. В основном они работают в районных организациях Мтацминда и Ваке.

Например:
- Давит Арчвадзе — молодежное крыло «Грузинской мечты» Ваке, сын гамгеоба/главы района Мтацминда от «Грузинской мечты» Гелы Арчвадзе (2014–2017 годы);
- Саба Горгадзе — молодежное крыло «Грузинской мечты» Ваке. Горгадзе также фигурировал в инциденте несколько месяцев назад во дворе Тбилисского государственного университета, когда активисты «Мечты» вступили в конфликт с молодежью во время акции против лекций премьера Кобахидзе;
- Саба Джулакхидзе — член «Грузинской мечты».

Сам отель «Monograph», из которого эти люди светили лазерами, а затем прятались под пледами, принадлежит депутату от «Грузинской мечты» Антону Оболашвили.

Оболашвили утверждает, что не знает о произошедшем.

«Это моя собственность, но почему Антон Оболашвили должен знать, кто входит и выходит? ...Я не в курсе, что они сделали, сейчас узнаю информацию», — сказал Оболашвили в интервью «TV Mtavari».

В партии "За Грузию" Гиорги Гахария заявляют, что это те же самые молодые люди, которые примерно неделю назад применили физическую силу против их сторонников во время избирательной кампании.


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