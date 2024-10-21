

Премьер Грузии: «Мечта» не обсуждала кандидатуру нового президента

21.10.2024 15:13





Правящая партия «Грузинская мечта» пока не обсуждала кандидатуру нового президента, сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Мы сознательно не хотели делать пост президента частью парламентской избирательной кампании, у нас сознательно даже не было дискуссии на эту тему. Когда закончатся парламентские выборы, в команде будет обсуждение (по данному вопросу) и мы представим кандидата в президенты», – сказал премьер.



Напомним, что правящая партия решила повторно инициировать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Конституционное представление 81 депутата сегодня будет направлено в Конституционный суд.



Решение «Мечты» связано с визитами Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву, которые были осуществлены без разрешения правительства. Там она провела встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с президентами Польши, ФРГ и Франции Анджеем Дудой, Франком-Вальтером Штайнмайером и Эммануэлем Макроном.



В 2023 году Конституционный суд Грузии удовлетворил конституционное представление правящей партии «Грузинская мечта» и установил нарушение президентом Конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства. За такое решение проголосовали шесть из девяти судей пленума Конституционного суда Грузии. Однако парламент Грузии не смог отстранить от должности президента Саломе Зурабишвили. За импичмент проголосовали 86 депутатов, против – один. Для отстранения президента Грузии от должности требовалось 100 голосов.



Сейчас в «Мечте» говорят, что если Конституционный суд вновь установит, что Зурабишвили нарушила главный закон, то от должности президента отстранит уже новый парламент (выборы состоятся 26 октября). По словам Кобахидзе, это может произойти в конце ноября-начале декабря.



Полномочия Зурабишвили и так истекают после парламентских выборов. Согласно Конституции, выборы президента проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания вновь избранного парламента. Однако в правящей партии утверждают, что импичмент Зурабишвили имеет символическое значение, так как «президента-предателя необходимо отстранить от должности».



Зурабишвили ранее заявила, что хочет баллотироваться на второй срок. Президентавпервые выберет не население, а избирательная коллегия, в которую входят депутаты парламента, высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик, представители органов местного самоуправления.





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