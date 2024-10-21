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Питер Стано: Референдум в Молдове состоялся при беспрецедентном вмешательстве и запугивании со стороны России и её марионеток
21.10.2024 17:05
Референдум о вступлении в Евросоюз в Молдове состоялся на фоне беспрецедентного вмешательстве со стороны России и её марионеток, - заявление об этом сделал пресс-спикер внешних действий Евросоюза Питер Стано.
«Голосование состоялось при беспрецедентном вмешательстве и запугивании со стороны России и её марионеток, целью которых была дестабилизация демократических процессов в Молдове.
Это постоянные усилия России и её марионеток – не только в Молдове, но и против нашей страны, и это долгосрочная борьба. У них нет границ. Мы, Евросоюз, уважаем определенные принципы, учитывая закроны, но Россия и её акторы и марионетки их не уважают», - заявил Стано.
По информации центральной избирательной комиссии, после обработки 99% избирательных протоколов референдума по вопросам вступления страны в Евросоюз, внесение поправок в конституции Молдовы поддержало 50,28% избирателей.
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