

Саакашвили: Вчера на марше было вдвое больше людей, чем на главном предвыборном митинге Иванишвили в 2012 году

21.10.2024 18:09





Вчера на марше стояло в два раза больше людей, чем на главном предвыборном митинге Иванишвили в 2012 году, написал в соцсети «Фейсбук» третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Саакашвили, он гордится единством народа.



«Я очень горжусь вчерашним единством народа. Журналист BBC из Тбилиси назвал количество людей «очень впечатляющим».



Вчерашний день был примечателен еще и тем, что активы трех ведущих оппозиционных сил стояли рядом, и президент был рядом, и все были очень дружелюбны друг к другу.



Кстати, вчера на марше было вдвое больше людей, чем на главном предвыборном митинге Иванишвили в 2012 году





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