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Майя Санду: Мы дали справедливый бой в несправедливой борьбе и победили
21.10.2024 18:16
Мы дали справедливый бой в несправедливой борьбе и победили, - указанное заявление сделала действующий президент Молдовы Майя Санду.
„Народ Молдовы сказал свое слово: наше будущее в Евросоюзе теперь будет закреплено конституцией. Но борьба еще не завершена. Мы продолжим стремление к миру, благоденствию и свободе строительства собственного будущего“, - пишет в социальной сети Майя Санду.
Напомним, что, по информации центральной избирательной комиссии Молдовы, после обработки 99% избирательных протоколов референдума по вопросам вступления страны в Евросоюз, внесение поправок в конституцию Молдовы поддержало 50,28% избирателей.
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