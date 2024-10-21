

Лидер «Сильной Грузии»: совладельцами порта Анаклия станут граждане Грузии

21.10.2024 19:36





Лидер оппозиционной партии «Лело» и один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе в видеообращении заявил, что, согласно плану коалиции, совладельцами порта в Анаклия станут граждане Грузии, пишет SOVA.



«В течение первых трех недель [со дня создания коалиционного правительства] мы в ускоренном порядке внесем поправки в существующий закон, отстраним государственную компанию, которая контролируется компартией Китая, от осуществления проекта порта в Анаклия.



После этого мы повторно проведем тендер на строительство порта, чтобы была выбрана западная компания с высокой репутацией и строительство порта в Анаклия было завершено достаточно быстро.



Здесь же хочу сказать, что, согласно нашему плану, совладельцами порта станут граждане Грузии, что будет означать, что акции порта Анаклия будут предложены гражданам Грузии. С началом проектов порт Анаклия, Анаклия-city и прочих мегапроектов в Грузии будут созданы тысячи рабочих мест.



Проект порта в Анаклия для Грузии будет не только возвратом исторической функции, но и национальным проектом международного уровня по основному благосостоянию страны и созданию рабочих мест», – заявил Мамука Хазарадзе.





История с портом Анаклия тянется уже много лет. В 2017 году порт начал строить консорциум, который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, Стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд c выводом на грузооборот с 14 млн тонн к 2030 году.



Через полгода после начала работ по углублению акватории проект был заморожен. Главу наблюдательного совета консорциума Мамуку Хазарадзе, сейчас он лидер оппозиционной партии «Лело», тогда обвинили в отмывании денег в связи с транзакцией TBC банка десятилетней давности.



В январе 2020 года власти разорвали контракт с «Консорциумом развития Анаклия», ссылаясь на то, что инвестор не смог выполнить финансовые обязательства.



Как сообщили ранее в правительстве Грузии, новыми инвесторами порта Анаклия будут China Communications Construction Company Limited (Китай) и China Harbour Investment (Сингапур), у которых есть два субподрядчика – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International. При этом доля государства в проекте составит 51%.





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