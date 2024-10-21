

Питер Стано: У нас нет миссии, которая помогала бы Грузии бороться с дезинформацией

21.10.2024 21:15





Официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Питер Стано рассказал о помощи ЕС Грузии в борьбе с российской дезинформацией, которая была приостановлена после того, как власти Грузии «начали использовать дезинформацию против ЕС». На брифинге Стано говорил о российской дезинформации и результатах референдума в Молдове, где Евросоюз подозревает российское вмешательство.



Стано спросили, предоставляет ли ЕС такой же уровень помощи Грузии в борьбе с российской дезинформацией, как и Молдове, на что он ответил: «наша поддержка Грузии также была многогранной. До недавнего времени мы очень интенсивно работали с нашими партнерами в Грузии, и особенно в правительстве Грузии, по различным вопросам». Однако, по его словам, после этого в Грузии произошли большие изменения, когда официальные лица начали использовать дезинформацию против Евросоюза, и поэтому отношения с Грузией приобрели другой вид.



Пресс-спикер отметил, что такой поворот властей Грузии неоднократно обсуждался на Совете министров иностранных дел, а также этот вопрос обсуждался лидерами ЕС. По его словам, «на данном этапе у нас нет миссии в Грузии, которая бы работала над усилением реагирования на интервенции и дезинформацию в этой стране, потому что, к сожалению, дезинформация исходит от правящей власти».



Стано подчеркнул, что Евросоюз продолжает помогать Грузии через еще одну миссию, а именно Миссию наблюдателей ЕС, которая занимается ситуацией в оккупированных регионах. Он выразил надежду, что «можно возобновить прекрасное сотрудничество с правительством Грузии, если предстоящие выборы будут свободными, справедливыми, в соответствии с международными и европейскими стандартами».





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