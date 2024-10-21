

Тинатин Бокучава: Время Бидзины Иванишвили вышло, и через 5 дней это подтвердит вся Грузия

21.10.2024 21:19





Время Бидзины Иванишвили вышло, и через 5 дней это подтвердит вся Грузия, - указанное заявление на итоговой презентации программы коалиции сделала председатель "Единство – национальное движение"Тина Бокучава.



По её заявлению, грузинский народ не уступит свое европейское будущее, и через 5 дней это подтвердит вся Грузия.



"Вчера, действительно, был очень важный день, когда свободолюбивый грузинский народ, в очередной раз собрался на площади Свободы в Тбилиси для того, чтобы показать всему миру и Бидзине Иванишвили, что грузинский народ не уступит свое европейское будущее, и ровно через 5 дней мы подтвердим это.



Иванишвили передвигается в масштабах страны в виде аквариума и боится пожать руку представителям своего народа. Почему? Потому, что в течение 12 лет он не принес ничего кроме политики отвращения, политики, основанной на страхе и лжи, бедности, безработицы и международной изоляции. Потому, что Иванишвили знает, что его время вышло. Да, время Бидзины Иванишвили вышло, и через 5 дней это подтвердит вся Грузия“,- заявила Тина Бокучава.



Вместе с тем, она еще раз ознакомила собравшихся с избирательной программой "Единство –национальное движение“.



"В кратчайшие сроки после прихода к власти мы откроем переговоры о вступлении в Евросоюз. Грузия получит доступ к 14 миллиардам Евро. Наша программа выстроена на условиях свободного, конкурентоспособного рынка, где власти играют содействующую роль, а не препятствующую, как сейчас в условиях властей Иванишвили.



Наше следующее обещание – обнуление пенсионных ссуд.



Еще одним обещанием является завершение "мафии цен"в Грузии. "Мафия цен"создана искусственно, именно в результате кланового правления Иванишвили, что обусловливает катастрофически возросшие цены на все.



Мы создадим миллиардный фонд президента Михаила Саакашвили для того, чтобы вернуть на родину людей, оказавшихся в вынужденной эмиграции“, - заявила Бокучава.





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