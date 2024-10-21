|
|
|
Тинатин Бокучава: Время Бидзины Иванишвили вышло, и через 5 дней это подтвердит вся Грузия
21.10.2024 21:19
Время Бидзины Иванишвили вышло, и через 5 дней это подтвердит вся Грузия, - указанное заявление на итоговой презентации программы коалиции сделала председатель "Единство – национальное движение"Тина Бокучава.
По её заявлению, грузинский народ не уступит свое европейское будущее, и через 5 дней это подтвердит вся Грузия.
"Вчера, действительно, был очень важный день, когда свободолюбивый грузинский народ, в очередной раз собрался на площади Свободы в Тбилиси для того, чтобы показать всему миру и Бидзине Иванишвили, что грузинский народ не уступит свое европейское будущее, и ровно через 5 дней мы подтвердим это.
Иванишвили передвигается в масштабах страны в виде аквариума и боится пожать руку представителям своего народа. Почему? Потому, что в течение 12 лет он не принес ничего кроме политики отвращения, политики, основанной на страхе и лжи, бедности, безработицы и международной изоляции. Потому, что Иванишвили знает, что его время вышло. Да, время Бидзины Иванишвили вышло, и через 5 дней это подтвердит вся Грузия“,- заявила Тина Бокучава.
Вместе с тем, она еще раз ознакомила собравшихся с избирательной программой "Единство –национальное движение“.
"В кратчайшие сроки после прихода к власти мы откроем переговоры о вступлении в Евросоюз. Грузия получит доступ к 14 миллиардам Евро. Наша программа выстроена на условиях свободного, конкурентоспособного рынка, где власти играют содействующую роль, а не препятствующую, как сейчас в условиях властей Иванишвили.
Наше следующее обещание – обнуление пенсионных ссуд.
Еще одним обещанием является завершение "мафии цен"в Грузии. "Мафия цен"создана искусственно, именно в результате кланового правления Иванишвили, что обусловливает катастрофически возросшие цены на все.
Мы создадим миллиардный фонд президента Михаила Саакашвили для того, чтобы вернуть на родину людей, оказавшихся в вынужденной эмиграции“, - заявила Бокучава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна