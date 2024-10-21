

25 октября в Грузии объявлено нерабочим днем в связи с выборами

21.10.2024 21:56





Правительство Грузии на основании обращения Центральной избирательной комиссии объявило 25 октября нерабочим днем.



Сообщается, что решение правительства основано на обращении ЦИК, согласно которому, поскольку избирательные участки расположены в государственных школах и детских садах, активность в рабочие дни может помешать своевременному обустройству избирательных участков.



«В ЦИК поясняют, что для правильного функционирования участковых избирательных комиссий на следующих выборах парламента Грузии важным этапом является обустройство избирательных участков, которое происходит за день до голосования, и именно в этот день соответствующий инвентарь и оборудование будут размещены на избирательных участках. Из 3031 избирательного участка 483 избирательных участка расположены в зданиях детских садов, 1675 избирательных участков расположены в зданиях государственных школ, 873 избирательных участка — в зданиях другого назначения. Учитывая, что, особенно в государственных школах и детских садах, где расположены избирательные участки, в рабочие дни проводятся различные действия и активности, которые могут препятствовать своевременному и спокойному обустройству избирательных участков, был запрос объявить октябрь 25 октября 2024 года нерабочим днем», — говорится в информации правительства.





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