

«Единое национальное движение» представило предвыборную программу

21.10.2024 22:47





«Единое национальное движение» сегодня, 21 октября, представило предвыборную программу, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Председатель партии Тина Бокучава обещает избирателям, что после их прихода к власти в «кратчайшие сроки» начнутся переговоры о вступлении в Европейский союз: «Грузия получит доступ к 14 миллиардам евро, которые мы сможем использовать на благо каждого гражданина Грузии. Экономика будет работать на людей, и мы привлечем 14 миллиардов евро для европейского благосостояния Грузии».



Кроме того, оппозиционная коалиция обещает избирателям аннулирование пенсионных кредитов: «Обещаю вам, что сразу после прихода к власти в кратчайшие сроки мы отменим пенсионные кредиты, которые сейчас являются очень тяжелым бременем для большинства граждан Грузии, пенсионеров, которые являются самой уязвимой группой в нашем обществе, и вместо того, чтобы правительство делало все возможное, чтобы пенсионеры имели достойную старость, мы видим, что сегодня они платят в четыре раза более высокие процентные ставки».



Председатель столичной организации коалиции Софо Джапаридзе в своем выступлении на мероприятии пояснила, что пенсионные кредиты будут аннулированы сразу после их победы на выборах, до 1 декабря. Джапаридзе также пообещала пенсионерам увеличение пенсионных выплат до 1000 лари, что, по ее словам, станет возможным после получения помощи в 14 миллиардов и, таким образом, поддержки экономики.



«Единое национальное движение» также обещает гражданам «покончить с мафией цен», поскольку «мафия цен искусственно создана в результате кланового правления [Бидзины] Иванишвили».



Тина Бокучава обратилась также к эмигрантам и пообещала, что будет создан фонд бывшего президента Михаила Саакашвили для их возвращения в Грузию.



«На фоне безработицы людям приходится уезжать в вынужденную эмиграцию, поэтому мы создадим миллиардный фонд президента Саакашвили, чтобы вернуть всех вынужденно эмигрировавших в Грузию и дать людям здесь шанс на благосостояние», - заявила Тина Бокучава.





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