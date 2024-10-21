

Бидзина Иванишвили анонсировал встречу с послом США

21.10.2024 22:49





Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о позитивном исходе судебного процесса в Сингапуре. Теперь, по словам миллиардера, препятствия для его встреч с западными политиками сняты. В частности, Иванишвили рассказал о телефонном разговоре с послом США Робин Данниган и анонсировал встречу с ней после парламентских выборов 26 октября.



В интервью телекомпании «Имеди» Иванишвили также повторил, что улучшение отношений с Западом связано с завершением войны в Украине.



Ранее в «Грузинской мечте» заявляли, что Иванишвили избегает встреч с американскими политиками и бюрократами, находящимися под влиянием «Глобальной партии войны», из-за финансового шантажа. В партии называли «неформальными санкциями» блокировку $2 млрд Иванишвили в банке Credit Suisse.



В начале октября посольство США опубликовало короткий комментарий относительно спора миллиардера со швейцарским банком: «Бидзина Иванишвили знает, что деньги, связанные с Credit Suisse, находятся в ведении судов Бермуд и Сингапура, а не Америки. Почему он рассказывает грузинам другую историю?»





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