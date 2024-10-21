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Иванишвили: шантаж не сработал, у нас – реальная демократия
21.10.2024 22:52
Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в первом телевизионном интервью после возвращения в политику прокомментировал заявления западных партнеров страны, которые говорят об откате демократии в Грузии.
Иванишвили говорит, что шантаж «Глобальной партии войны» не сработал.
«(Общество) еще более раздражают такие заявления, которые некорректны и очень часто выходят за рамки объективности. Это не работает и не сработало», – сказал он телекомпании «Имеди».
«У нас реальная демократия», – добавил он.
Иванишвили уверен в успехе «Грузинской мечты» на парламентских выборах, но говорит, что страну ожидают трудные времена после них. Грузию, по его словам, вновь попытаются втянуть в войну для открытия «второго фронта».
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