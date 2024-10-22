

Представители краткосрочной наблюдательной миссии IRI прибыли в Грузию

22.10.2024 10:39





Для наблюдения за парламентскими выборами в Грузии в страну прибыли представители краткосрочной наблюдательной миссии Международного республиканского института (IRI). Миссию возглавляют бывший конгрессмен США Джон Шимкус, член парламента Швеции Маргарета Седерфельд и президент IRI Дэн Твайнинг.



28 краткосрочных наблюдателей присоединятся к 20 долгосрочным наблюдателям, находящимся в стране с июля, что улучшит возможности миссии по мониторингу и оценке избирательного процесса. Краткосрочные наблюдатели будут следить за ходом выборов, включая открытие избирательных участков, процесс голосования и подсчета голосов по всей стране.



Как говорится в пресс-релизе Международного республиканского института, прогресс Грузии на пути к членству в Евросоюзе зависит от того, насколько страна сможет провести прозрачные, надежные и легитимные выборы.



«Результаты этих выборов сыграют решающую роль в определении пути европейской интеграции страны. Сразу после дня выборов миссия опубликует предварительное заявление, а всеобъемлющий отчет с детальным анализом и рекомендациями будет опубликован в течение нескольких недель после выборов. Все действия миссии беспристрастны и непартийны и проводятся без вмешательства в избирательный процесс.



IRI провел 250 международных наблюдательных миссий по всему миру, которые признаны за беспристрастность и профессионализм. Миссия соответствует Декларации принципов международного наблюдения, принятой ООН в 2005 году. Эта международная наблюдательная миссия стала возможной благодаря поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках Консорциума по укреплению выборов и политических процессов (CEPPS). Национальный демократический институт (NDI) также осуществляет международную наблюдательную миссию в Грузии», — говорится в пресс-релизе Международного республиканского института.







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