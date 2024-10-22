

Джо Уилсон: 26 октября победит воля свободолюбивого грузинского народа

22.10.2024 11:22





26 октября победит воля свободолюбивого грузинского народа, - об этом в соцсети пишет американский конгрессмен и председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон.



«Несмотря на то, что военный преступник Путин незаконно оккупировал часть страны, посылает кровавые деньги и бандитов, чтобы украсть будущее Молдовы, храбрые молдаване выбрали суверенитет и процветание. 26 октября победит воля свободолюбивого грузинского народа», - пишет Джо Уилсон.



Напомним, по данным ЦИК Молдовы, после подсчета 100% голосов действующий президент Майя Санду получила на президентских выборах 42,25% голосов, а Александр Стояногло - 25,98%. Исходя из результатов, они станут соперниками во втором туре выборов президента Молдовы 3 ноября. Также, согласно данным, полученным после обработки 100% протоколов референдума о вступлении в Евросоюз, 50,39% участников референдума поддержали внесение изменений в конституцию с целью интеграции страны в ЕС.





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