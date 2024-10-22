

Герчинский: Я полностью доверяю выбору граждан Грузии, независимо от его исхода

22.10.2024 11:57





«Я полностью доверяю выбору граждан Грузии, независимо от его исхода», — заявил посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский.



По словам Герчинского, граждане Грузии должны выбрать правительство, которое будет отражать их желания и стремления.



«Через четыре дня у вас будет возможность пойти и выбрать будущее правительство. Выборы — это праздник демократии. Это день, когда каждый из вас должен выбрать будущее своих детей. Прошу вас принять участие в выборах и выбрать правительство, которое будет представлять ваши желания и стремления.



Я полностью доверяю выбору граждан Грузии, независимо от его исхода. При условии, что выборы будут свободными и справедливыми, мы будем уважать этот результат и работать с любым демократически избранным правительством Грузии.



На прошлой неделе я видел много флагов ЕС на улицах Тбилиси. Как посол ЕС, я гордился этим. Я видел много людей на улице, молодежь, все были там. Ваши дети заслуживают лучшего будущего. Они заслуживают того, чтобы иметь возможности здесь, в Грузии, а не искать лучшей жизни в других местах. Они должны иметь возможность оставаться, жить и работать в прекрасной Грузии», — отметил Герчинский.



Кроме того, посол отметил, что каждая страна, присоединившаяся к Евросоюзу, получила возможность сделать большой цивилизационный скачок. По его словам, он надеется, что так будет и в случае с Грузией.



«Как вы знаете, к сожалению, отношения между ЕС и Грузией исторически находятся на низком уровне. Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен, и лидеры ЕС очень ясно заявили, что это результат действий грузинского правительства. Как послу ЕС, мне очень жаль и досадно наблюдать, как другие страны продвигаются к членству в ЕС, в то время как Грузия движется назад, вместо того чтобы двигаться вперед. Посмотрите, что произошло в Молдове. Люди вышли и на референдуме проголосовали за вступление в ЕС, и каждый голос был учтен. Разница была очень небольшой, так что, пожалуйста, выйдите и проголосуйте за свое будущее.



Европейский союз — это история большого успеха, это проект мира, гарант развития, гарант достойной жизни для всех, а не для нескольких богатых людей. Посмотрите на мою страну. 30 лет назад моя страна была банкротом. А теперь, благодаря членству в ЕС, это история успеха. Каждая страна, которая когда-либо присоединилась к ЕС, получила возможность сделать большой цивилизационный скачок. Я искренне надеюсь, что так будет и в случае с Грузией, но это в ваших руках. Мы приняли решение в декабре прошлого года, чтобы открыть дверь для Грузии. Мы вас ждем, но вы должны пройти через эту дверь сами. Никто не сможет сделать это за вас. Это ваша страна, ваш выбор, ничей другой. Грузия — это ваше. Идите и голосуйте. Выберите свое будущее», — заявил Павел Герчинский.







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