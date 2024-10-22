

Герчинский: Не Евросоюзу решать политические вопросы до, во время или после выборов, это дело граждан Грузии

22.10.2024 12:04





«Не Евросоюзу решать политические вопросы до, во время или после выборов, это дело граждан Грузии», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, Евросоюз уважает выбор грузинского народа.



«Я могу еще раз повторить, что мы, Евросоюз, уважаем любой выбор, который сделают грузины. Не Евросоюзу решать политические вопросы до, во время или после выборов, это дело граждан Грузии. Мы громко и ясно заявили, что ожидаем, что предстоящие выборы будут свободными и справедливыми, в соответствии с самыми высокими стандартами, выборы будут полностью инклюзивными, полностью прозрачными и конкурентными», — заявил Герчинский.







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