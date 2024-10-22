

Герчинский: Выборы – это день, когда каждый из вас может решить будущее свое и своих детей

22.10.2024 12:45





Выборы – это праздник демократии, это день, когда каждый из вас может решить будущее свое и своих детей. Прошу вас, пойдите, прошу вас, проголосуйте и прошу вас, выберите правительство, которое представит ваши желания, ваши стремления, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопрос о выборах.



«Через четыре дня у вас будет возможность пойти и выбрать будущее правительство. Выборы - это праздник демократии, это день, когда каждый из вас может выбрать будущее свое и своих детей. Прошу вас, пойдите, прошу вас, проголосуйте и прошу вас, выберите правительство, которое будет представлять ваши желания и стремления», - отметил посол.



Он также сказал о проевропейской акции, состоявшейся в Тбилиси в воскресенье, и отметил, что это для него как посла ЕС был день гордости.



«В воскресенье я видел много флагов ЕС на улицах Тбилиси. Как для посла ЕС это был день гордости и счастья. Я увидел много людей, множество молодежи. Молодые люди, ваши дети – они заслуживают лучшего будущего, они заслуживают того, чтобы иметь возможности здесь, в Грузии, и не искать лучшей жизни где-то в других местах. Они должны иметь возможность оставаться, жить и работать в своей прекрасной Грузии», - сказал посол.



По его словам, отношения Грузия-ЕС на историческом минимуме.



«Как вы знаете, отношения между ЕС и Грузией, к сожалению, на историческом минимуме, процесс евроинтеграции Грузии приостановлен. Лидеры ЕС ясно заявили, что это результат действий правительства Грузии. Как послу ЕС, мне очень жаль и досадно видеть, что другие страны продвигаются вперед в плане интеграции в ЕС, а Грузия вместо того, чтобы приблизиться, отдаляется от ЕС. Посмотрите, что произошло в Молдове. Люди проголосовали на референдуме по вопросу вступления в ЕС, и каждый голос важен. Активность была очень низкой, так что выйдите и проголосуйте за свое будущее и будущее ваших детей. ЕС это история большого успеха, это проект мира, гарантия развития, гарантия достойной жизни, не только нескольких богатых людей. Это не роскошный лимузин для нескольких богатых, это достойная жизнь для каждого. Но это в ваших руках. ЕС сказал громко и ясно, в декабре прошлого года мы приняли решение открыть дверь для Грузии. Мы вас ждем, но эту дверь должны открыть вы, никто не сможет сделать это за вас. Это ваш выбор», - заявил посол.





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