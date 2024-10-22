

На площади Свободы ограничено движение. Готовятся к мероприятию «Мечты»

22.10.2024 13:04





Сегодня на столичной площади Свободы из-за предвыборного мероприятия «Мечты» ограничили движение транспорта.



В Мэрии Тбилиси «Netgazeti» подтвердили, что площадь закрыта в связи с запланированным на завтра, 23 октября мероприятием «Грузинской мечты», сегодня здесь подготавливают территорию и устанавливают сцену.



По данным Мэрии Тбилиси, заранее информацию об ограничениях передвижения не распространяли, но готовится заявление, согласно которому граждане будут проинформированы об альтернативных путях передвижения.



Акция «Грузинской мечты» состоится завтра, 23 октября.



По данным «Netgazeti», служащих госсектора, в том числе из разных регионов Грузии, обязывают принять участие в мероприятии правящей партии.





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