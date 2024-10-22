

Яго Хвичия: Я не верю, что Америка такая слабая, что просит всех ввязаться в войну

22.10.2024 14:17





«Я не верю, что Америка такая слабая, что просит всех ввязаться в войну, но никто не вмешивается, этот аргумент изначально неубедителен», — заявил член «Гирчи» Яго Хвичия.



По словам Хвичия, если в результате войны теряешь друзей и партнеров — тоже не завидно.



«Возможно, это утверждение справедливо, когда двадцать стран уже присоединились к войне, а вы 21-я, кто не присоединился. До тех пор эти двадцать стран будут разрушены, а вы по-прежнему остаетесь свободной страной благодаря мудрому правлению. Если бы это было так, я бы в это поверил, но в войне опять находятся все те же страны, а наша страна перешла от прозападного курса к пророссийскому по своему содержанию. Быть пострадавшим от войны — плохо, и ничто не может с этим сравниться, но если в результате чужой войны ты теряешь своих друзей и партнёров и сбиваешься с пути, это тоже не завидная участь, когда ты вообще не участвовал в войне», — заявил Хвичия.





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