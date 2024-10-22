

Аналитик Европарламента: для формирования правительства в Грузии потребуется коалиция

22.10.2024 14:18





Служба исследования Европарламента подготовила документ о предвыборной ситуации в Грузии — «Грузия на перекрестке: парламентские выборы октября 2024 года». Документ был направлен на рассмотрение евродепутатам аналитиком Европарламента Анной Каприле.



В документе сказано, что парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года впервые пройдут по полностью пропорциональной системе и что результаты этого голосования «чрезвычайно важны», поскольку они «потенциально определят траекторию интеграции Грузии в ЕС и североатлантические структуры в ближайшие годы».



Подчеркивается, что атмосфера избирательной кампании в Грузии становится все более напряженной и поляризованной.



«С 2012 года партия «Грузинская мечта», возглавляемая основателем партии и миллиардером Бидзиной Иванишвили, называет эти выборы выбором между «миром и войной». Между тем, оппозиция называет выборы выбором между демократическим Западом и авторитарной Россией.



Опросы общественного мнения дают противоречивые результаты, но те, которые считаются более надежными, предсказывают, что ни одна партия не сможет самостоятельно сформировать правительство и потребуется коалиция», — говорится в документе.



В документе говорится и о принятых грузинским парламентом противоречащих ценностям ЕС законах (закон об иноагентах, анти-ЛГБТ-закон), которые препятствуют продолжению переговоров об евроинтеграции Грузии.



Отмечается и то, что в ближайшие недели Еврокомиссия утвердит расширенный пакет на 2024 год, который «позволит оценить прогресс стран-кандидатов, включая Грузию».



Аналитик указывает на то, что за выборами будут внимательно следить местные и международные наблюдатели, в том числе долгосрочная наблюдательная миссия Управления по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности (БДИПЧ).



СОВА

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