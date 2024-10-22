

Отчет TI: ситуация в Грузии с точки зрения демократии вызывает тревогу

22.10.2024 14:28





НПО TI (Transparency International Georgia) публикует отчет о текущей ситуации в четырех областях, важных для демократической среды (антикоррупционная среда, судебная система, парламентский надзор и медиа-среда) — работа затрагивает период с 2020 по 2024 годы.



Организация отмечает, что в последние 4 года, перед решающими парламентскими выборами, ситуация в стране с точки зрения демократии вызывает тревогу. В частности:



процесс присвоения государства продолжался и углублялся;

безнаказанность коррупции на высоком уровне достигла уровня клептократии;

в судебной системе еще больше укрепилось клановое правление;

парламентский надзор оставался формальностью;

для критически настроенных СМИ сформировалась враждебная среда, а журналистская деятельность стала угрозой.



Основные выводы отчета Transparency International Georgia



Антикоррупционная среда



доказано, что процесс присвоения государства продолжен и углублен;

за последние 4 года проблема коррупции на высоком уровне особенно обострилась; отчетливо проявились признаки клептократического правления;

несмотря на то, что было создано Антикоррупционное бюро, которое поначалу получило положительную оценку, оно не стало эффективным в борьбе с коррупцией, поскольку также попало в ряды «присвоенных» госучреждений;

кроме создания Антикоррупционного бюро, правительство Грузии не выполнило антикоррупционные требования Еврокомиссии и рекомендации Венецианской комиссии.



Судебная система



Власти Грузии отказались выполнять требования ЕС в отношении суда;

продолжилась существующая практика в судебной системе — укрепление т.н. «кланового» правления с дальнейшим ухудшением законодательства и подбором и продвижением по службе новых сотрудников, близких к клану, в судебной системе;

введение Госдепартаментом США санкций в отношении судей, возглавляющих «клан», дало понять, насколько глубоко погрязла в коррупции группа влиятельных судей, контролирующих всю судебную систему;

клановая судебная система послушно выполнила приказ властей в деле преследования участников мирных протестов;

клановая судебная система, находящаяся под контролем правительства, также активно участвовала в преследовании политиков и представителей критически настроенных СМИ.



Парламентский контроль



Парламентский контроль во многих случаях не затрагивал важных для страны вопросов, включая коррупцию. Большинство использовало механизмы парламентского контроля в основном в узкопартийных целях;

во время кризиса, вызванного пандемией Сovid, парламент фактически отказался выполнять свою надзорную функцию по отношению к исполнительной власти;

парламентский надзор за сектором безопасности носил формальный характер. Парламент не выполнил просьбу Еврокомиссии усилить контроль над этим сектором;

роль оппозиции в процессе контроля была значительно ослаблена – парламентское большинство создало искусственные барьеры для оппозиции, чтобы она не могла контролировать правительство.



Медиасреда



Вслед за ухудшением медиасреды за последние 4 года были выявлены тревожные случаи — такие, как массовые нападения на журналистов и насилие, в результате которого погиб оператор TV Pirveli. А также возбуждение судебных дел против владельцев и основателей критически настроенных вещательных компаний и арестовало их.



Вызывает тревогу использование системы правосудия, Комиссии по коммуникациям и других структур, находящихся в ведении властей, против критически настроенных СМИ;

Особую опасность представляет ряд законов и норм, принятых правящим большинством, которые еще больше ограничивают и усложняют журналистскую деятельность.



СОВА

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