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Отчет TI: ситуация в Грузии с точки зрения демократии вызывает тревогу
22.10.2024 14:28
НПО TI (Transparency International Georgia) публикует отчет о текущей ситуации в четырех областях, важных для демократической среды (антикоррупционная среда, судебная система, парламентский надзор и медиа-среда) — работа затрагивает период с 2020 по 2024 годы.
Организация отмечает, что в последние 4 года, перед решающими парламентскими выборами, ситуация в стране с точки зрения демократии вызывает тревогу. В частности:
процесс присвоения государства продолжался и углублялся;
безнаказанность коррупции на высоком уровне достигла уровня клептократии;
в судебной системе еще больше укрепилось клановое правление;
парламентский надзор оставался формальностью;
для критически настроенных СМИ сформировалась враждебная среда, а журналистская деятельность стала угрозой.
Основные выводы отчета Transparency International Georgia
Антикоррупционная среда
доказано, что процесс присвоения государства продолжен и углублен;
за последние 4 года проблема коррупции на высоком уровне особенно обострилась; отчетливо проявились признаки клептократического правления;
несмотря на то, что было создано Антикоррупционное бюро, которое поначалу получило положительную оценку, оно не стало эффективным в борьбе с коррупцией, поскольку также попало в ряды «присвоенных» госучреждений;
кроме создания Антикоррупционного бюро, правительство Грузии не выполнило антикоррупционные требования Еврокомиссии и рекомендации Венецианской комиссии.
Судебная система
Власти Грузии отказались выполнять требования ЕС в отношении суда;
продолжилась существующая практика в судебной системе — укрепление т.н. «кланового» правления с дальнейшим ухудшением законодательства и подбором и продвижением по службе новых сотрудников, близких к клану, в судебной системе;
введение Госдепартаментом США санкций в отношении судей, возглавляющих «клан», дало понять, насколько глубоко погрязла в коррупции группа влиятельных судей, контролирующих всю судебную систему;
клановая судебная система послушно выполнила приказ властей в деле преследования участников мирных протестов;
клановая судебная система, находящаяся под контролем правительства, также активно участвовала в преследовании политиков и представителей критически настроенных СМИ.
Парламентский контроль
Парламентский контроль во многих случаях не затрагивал важных для страны вопросов, включая коррупцию. Большинство использовало механизмы парламентского контроля в основном в узкопартийных целях;
во время кризиса, вызванного пандемией Сovid, парламент фактически отказался выполнять свою надзорную функцию по отношению к исполнительной власти;
парламентский надзор за сектором безопасности носил формальный характер. Парламент не выполнил просьбу Еврокомиссии усилить контроль над этим сектором;
роль оппозиции в процессе контроля была значительно ослаблена – парламентское большинство создало искусственные барьеры для оппозиции, чтобы она не могла контролировать правительство.
Медиасреда
Вслед за ухудшением медиасреды за последние 4 года были выявлены тревожные случаи — такие, как массовые нападения на журналистов и насилие, в результате которого погиб оператор TV Pirveli. А также возбуждение судебных дел против владельцев и основателей критически настроенных вещательных компаний и арестовало их.
Вызывает тревогу использование системы правосудия, Комиссии по коммуникациям и других структур, находящихся в ведении властей, против критически настроенных СМИ;
Особую опасность представляет ряд законов и норм, принятых правящим большинством, которые еще больше ограничивают и усложняют журналистскую деятельность.
СОВА
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