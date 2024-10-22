

Президент встретилась с Никой Гварамия

22.10.2024 14:45





Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла во дворце Атонели одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нику Гварамия.



Как заявил после встречи Гварамия, его коалиция остается верна «Грузинской хартии».



По словам оппозиционного политика, евроинтеграция - это исторический выбор грузинского народа.



«В любой ситуации, как подписанты хартии, мы считаем абсолютно беспроблемной поддержку, о чем бы ни шла речь, говорю искренне. Наш ответ, что наши подписи будут соблюдены, наше слово будет выполнено.



Президент заботится о создавшейся политической ситуации. Ее выступления не столько политические, сколько эмоциональные и исторические… Саломе Зурабишвили говорит о хартии, прежде всего, хартия - это основной костяк этого решения, потому что в ней отражены самые важные пути достижения главного желания грузинского общества - евроинтеграции. Это не только желание сегодняшнего грузинского общества, не только выраженное конституцией Первой республики и обществом того времени, это наш исторический выбор и выбор нашего будущего поколения. Когда мы можем связать прошлое и будущее с настоящим, мы должны это сделать. Если некоторые мешали и мешают нам в этом, мы должны их отодвинуть, мы не должны менять исторический выбор, должны отодвинуть тех, кто мешают это сделать», - сказал Ника Гварамия.



По существующей информации, помимо Гварамия, президент сегодня проведет консультации и с другими лидерами оппозиции.





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