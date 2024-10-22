

Кобахидзе: Сегодня мы отмечаем начало строительства проекта огромного стратегического значения для нашей страны — глубоководного порта в Анаклии

22.10.2024 14:45





«Сегодня мы отмечаем начало строительства проекта огромного стратегического значения для нашей страны — глубоководного порта в Анаклии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии начала проектирования и строительства водной инфраструктуры глубоководного порта в Анаклии.



По словам главы правительства, на первом этапе проекта, непосредственно в процессе строительства, на строительных и логистических работах будет занято около 500 человек.



Также он отметил, что пропускная способность первой фазы порта составит 600 тысяч контейнеров в год, а ориентировочная стоимость инвестиций — 600 миллионов долларов.



«Компания Jan De Nul из Бельгии, победившая в тендере на проектирование и строительство водной инфраструктуры порта, приступила к работам уже 16 сентября в соответствии с планом. На первом этапе запланировано углубление морского дна в акватории порта, и уже достигнут значительный прогресс благодаря интенсивным работам.



Важно, что в строительстве такого стратегического для страны проекта будет участвовать компания с большим опытом и высокой международной репутацией. Jan De Nul специализируется именно на морских строительных работах. Стоит отметить, что компания полностью или частично реализовала такие проекты, как расширение Панамского канала, новый Суэцкий канал в Египте, новый морской порт Надор в Марокко, проект углубления порта Гамбург, искусственный остров и побережье Дубая. Этот список уже свидетельствует о выдающемся опыте компании, и мы рады её участию в развитии глубоководного порта в Анаклии. На первом этапе проекта на строительных и логистических работах будет занято около 500 человек. Пропускная способность первой фазы порта составит 600 тысяч контейнеров в год, а ориентировочная стоимость инвестиций — 600 миллионов долларов. Что касается процесса выбора частного партнера для проекта порта, в настоящее время уточняются детали предложения с китайско-сингапурским консорциумом, и в ближайшем будущем будет подписано партнерское и концессионное соглашение», — заявил премьер-министр.





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