

Зарубежная пресса о Грузии перед выборами: роль Иванишвили и действия ФСБ в Грузии

22.10.2024 14:50





Зарубежная пресса активно пишет в эти дни о предвыборной ситуации в Грузии.



Daily Mail — со статьей-разоблачением о Бидзине Иванишвили.



«Познакомьтесь с грузинским миллиардером-олигархом, «злодеем Бонда», который, похоже, готов одержать одну из самых больших побед Владимира Путина над Западом» — заголовок.



Далее по тексту:

«Миллиардер-олигарх по прозвищу «Удав» тихо душит национальное государство. За 12 лет он развратил все, к чему прикасался, превратив «маяк демократии» в свою личную вотчину, прежде чем затащить его в темные лапы России . К тому времени, как люди это заметили – уже слишком поздно.



Все это, конечно же, происходит из его логова на вершине холма, где он ритуально унижает своих приспешников перед резервуаром, заполненным акулами.



Звучит неправдоподобно? Тогда познакомьтесь с Бидзиной Иванишвили, холодным, расчетливым затворником, который правит черноморским государством Грузия из тени».



Bloomberg публикует расследование: Как российские шпионы взломали всю Грузию.



Хакеры ГРУ и ФСБ многие годы шпионили за властями и компаниями Грузии, утверждает Bloomberg. Они читали электронную почту, смотрели внутренние видеозаписи и могли отключить электростанции по всей стране.



По данным агентства, шпионская кампания затронула МИД, Минфин, другие правительственные ведомства, Нацбанк, энергетические и телекоммуникационные компании, нефтяные терминалы, а также телеканалы.



Например, установлено, что в ноябре-декабре 2020 года участники хакерской группы 114 раз проникали в сеть МИД, похитив в целом 2,1 гигабайта данных.



В документах, изученных Bloomberg, говорится, что российские власти могли по своему усмотрению вмешиваться в работу энергетических и коммунальных организаций на случай, если власти Грузии будут двигаться «в нежелательном направлении». В другом случае хакеры ГРУ получили возможность отключать электрические подстанции и прекращать подачу электроэнергии в некоторых регионах Грузии, сказано в одном из документов.



Reuters пишет: «Грузинский миллиардер, владеющий акулами, призывает избирателей не рисковать войной с Россией».



«Спаситель Грузии. Страж России. Филантроп. Олигарх. Бидзину Иванишвили называли так и не только.



Миллиардера, самого богатого человека в Грузии и основателя правящей партии, редко можно увидеть на публике, а в последнее время почти исключительно за пуленепробиваемым стеклом», — говорится в статье.



Источник: Новости - Грузия

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