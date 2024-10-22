

Радио Свобода выиграло дело в ЕСПЧ у Российской Федерации

22.10.2024 15:26





Европейский суд по правам человека вынес решение по делу 19659/21 «ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и Андрей Шарый против Российской Федерации». Дело касалось объявления российским властями Радио Свобода так называемым «иностранным агентом». Как говорится в поступившем в распоряжение Радио Свобода сообщении ЕСПЧ, суд единогласно постановил, что российскими властями были нарушены статьи 10 и 11 Европейской конвенции о правах человека, касающиеся свободы слова и свободы объединений.



Суд постановил, что нынешнее российское законодательство об «иноагентах» является стигматизирующим, вводящим в заблуждение и используемым очень широко и непредсказуемо, и в целом направленным на наказание, а не на повышение прозрачности работы НКО. Отдельно указано на вменяемую российскими властями обязанность маркировать все публикации, сделанные так называемыми «иностранными агентами». Это и другие ограничения, как говорится в решении ЕСПЧ, подрывает сам фундамент демократического общества.



ЕСПЧ постановил, что российские власти должны возместить РСЕ/РС и Андрею Шарому издержки в размере около 60 тысяч евро, а также компенсировать сумму прямого ущерба в размере около 950 тысяч евро.





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